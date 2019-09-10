شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وارتفاع الحرارة فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، تنوع فى درجات الحرارة ففى السعودية نجد هطول أمطار رعدية وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة بالإمارات وحار فى البحرين.

أمطار فى السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدى الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة) ورياح سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حاراً نهاراً ويتحول إلى حسن خلال الليل، الرياح: شمالية غربية من 7 الى 12 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 42 مئوية.. والصغرى 29 مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75% .. والصغرى 15%.

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الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف خاصة غربا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية إلى شمالية شرقية نهارا شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا.

حركة الرياح:شمالية غربية - شمالية / 22 – 35 كم/س بوجه عام، الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:36 عند الساعة 22:45 والجزر الأول عند الساعة 16:29 الثانى عند الساعة 04:06 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16: 08 الثانى عند الساعة 29:19 والجزر الاول عند الساعة 23: 14 عند الساعة 02:03 .