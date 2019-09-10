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فنان غنائي يسقط من حصانه ويتعرض لكسر بالاصبع

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الان تتابع فنان غنائي يسقط من حصانه ويتعرض لكسر بالاصبع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لحادث سقوط عن ظهر حصانه في مزرعته، وهو ما أثار قلق محبينه، على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأدخل إلى مستشفى “العبد الله” في رياق، حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، ووضعه الصحي مستقر.

وأكد عاصي في تصريحات صحفية له، أنه في حالة جيدة، وتعرض فقط لكسر في الإصبع وبعض الخدوش والجروح بالوجه والجسد، بعد أن سقط عن الحصان الذي كان يركض بسرعة 80 كيومتراً.

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