العلاج السلوكي يخفّف تأثير المشكلة بنسبة 71 %

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

سواء تم تلقي العلاج النفسي السلوكي عن طريق الهاتف أو الإنترنت، توجد أدلة على أن فوائده تستمر لفترة أطول من العلاجات المتوفرة، وفقاً لدراسة أمريكية جديدة. وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد تجربة أجراها فريق من جامعة ساوث هامبتون استمرت 24 شهراً، شارك فيها 558 مريضاً.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، وأوضح الباحثون أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تلقت إحداها العلاج السلوكي عن طريق الهاتف، والأخرى عن طريق الإنترنت، أما الثالثة فتلقت العلاج التقليدي المتوفر. وتم تقييم تأثير العلاجات بعد 12 شهراً، ثم بعد 24 شهراً.

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وأظهرت النتائج أن 71 بالمائة ممن تلقوا العلاج بواسطة الهاتف انخفض تأثير القولون العصبي على حياتهم، بينما انخفض التأثير بنسبة 63 بالمائة لدى من تلقوا العلاج السلوكي في صورة معلومات عن طريق الإنترنت.

وبالمقارنة مع العلاجات التقليدية تبين أنها حققت أقل تأثير، حيث انخفض تأثير القولون العصبي على حياة المرضى من هذه المجموعة بنسبة 46 بالمائة. وتؤثر متلازمة القولون العصبي على 10 إلى 15 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة.