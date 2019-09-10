شركة لوجيتك تطلق لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة لوجيتك لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة، والتي تمتاز بإضاءة خلفية ذكية؛ حيث تتعرف لوحة المفاتيح عندما يقوم المستخدم بوضع يده على الأزرار، ومن ثم تشع الإضاءة تلقائياً من الخلف، علاوة على أنها تستجيب لظروف الإضاءة المحيطة.
وأوضحت الشركة السويسرية أن الإضاءة الذكية تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على شحنة البطارية، التي تكفي مع تشغيل الإضاءة باستمرار حتى 10 أيام، وفي حالة عدم تشغيل الإضاءة فإن شحنة البطارية تكفي استعمال لوحة المفاتيح لمدة تصل إلى 5 شهور، وتتم إعادة شحن البطارية عن طريق كابل USB-C.
ويتم توصيل لوحة المفاتيح الجديدة عن طريق تقنية البلوتوث أو تقنية لوجيتك Unifying مع ما يصل إلى 3 أجهزة مزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أجهزة أبل ماك أو لينوكس، ويتم التحويل بين هذه الأجهزة عن طريق نقرة زر.
وأشارت لوجيتك إلى أن لوحة المفاتيح اللاسلكية الجديدة تدعم برنامج لوجيتك Flow أيضاً، علاوة على إمكانية استعمالها مع أجهزة أندرويد وأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".
وأعلنت شركة لوجيتك أن سعر لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة يبلع 109 يورو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.