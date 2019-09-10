اخبار الخليج

شركة لوجيتك تطلق لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شركة لوجيتك تطلق لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة

كتب

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لوجيتك لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة، والتي تمتاز بإضاءة خلفية ذكية؛ حيث تتعرف لوحة المفاتيح عندما يقوم المستخدم بوضع يده على الأزرار، ومن ثم تشع الإضاءة تلقائياً من الخلف، علاوة على أنها تستجيب لظروف الإضاءة المحيطة.

 

 

وأوضحت الشركة السويسرية أن الإضاءة الذكية تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على شحنة البطارية، التي تكفي مع تشغيل الإضاءة باستمرار حتى 10 أيام، وفي حالة عدم تشغيل الإضاءة فإن شحنة البطارية تكفي استعمال لوحة المفاتيح لمدة تصل إلى 5 شهور، وتتم إعادة شحن البطارية عن طريق كابل USB-C.

 

Advertisements

 

ويتم توصيل لوحة المفاتيح الجديدة عن طريق تقنية البلوتوث أو تقنية لوجيتك Unifying مع ما يصل إلى 3 أجهزة مزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز أو أجهزة أبل ماك أو لينوكس، ويتم التحويل بين هذه الأجهزة عن طريق نقرة زر.

 

 

وأشارت لوجيتك إلى أن لوحة المفاتيح اللاسلكية الجديدة تدعم برنامج لوجيتك Flow أيضاً، علاوة على إمكانية استعمالها مع أجهزة أندرويد وأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".

 

 

وأعلنت شركة لوجيتك أن سعر لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة يبلع 109 يورو.

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة لوجيتك تطلق لوحة المفاتيح MX Keys اللاسلكية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا