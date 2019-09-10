شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة وهروب وفيفا والداير بنى مالك والريث وأحد المسارحة ومراكز منجد و الجويين ووادى رزان والجبل الأسود ووادى عمود وقرى الملحاء والمخلاف ، وعدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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