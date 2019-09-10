شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى يهنئ نظيره السعودى الجديد على توليه منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الطاقة الإماراتى سهيل محمد المزروعى، فى تغريدة على موقع تويتر، نظيره السعودى الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان على توليه منصبه. وقال المزروعى إنه "على ثقة أن تعيينه وزيرا للطاقة سوف يعزز من الدور الريادى للملكة العربية السعودية فى منظمة أوبك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتى يهنئ نظيره السعودى الجديد على توليه منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.