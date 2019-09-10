لافروف والعساف يبحثان قضايا إقليمية وثنائية وزيارة بوتين للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره السعودى إبراهيم العساف، فى اتصال هاتفى الإثنين، عددا من القضايا الدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية ، أن لافروف والعساف ناقشا الجوانب الحيوية للتعزيز اللاحق للتعاون الروسى السعودى متعدد الجوانب والتركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرياض فى أكتوبر العام الحالي.
كما تبادل الوزيران الآراء بشأن عدد من القضايا المحورية فى الأجندة الإقليمية ، بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى سوريا واليمن ومنطقة الخليج العربي.
وبدأ الإعداد لهذه الزيارة بعد أن تلقى الرئيس الروسى فلايمير بوتين دعوة من قبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذى استقبله بوتين فى الكرملين يوم 5 أكتوبر 2018.
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