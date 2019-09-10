شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يعرب عن ارتياحه لحالة أمير البلاد الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الوزراء الكويتى، الإثنين، عن "عميق الارتياح" للحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية.

جاء ذلك فى البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعى الذى عقد فى قصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

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وأوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء، قد أحاط (المجلس) علمًا بدخول أمير الكويت أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، مبتهلا إلى البارى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعهود.

وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، قد صرح أمس الأحد، بأن أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة، لاستكمال الفحوصات الطبية، لافتا الى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 12 سبتمبر الجاري.