شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والعراق يبحثان أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى بدولة الامارات، الاثنين مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، على هامش مؤتمر الطاقة العالمى الذى تستضيفه أبوظبي، أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات فى مجالات الطاقة المتنوعة والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات أمن الإمدادات واستدامة مصادرة الطاقة.

وشدد الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية على أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، الذى يمثل مكونًا مهمًا من صناعة الطاقة.