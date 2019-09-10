بالصور.. العثور على "آيفون" عمره 2000 عام في مقبرة روسية غامضة

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العثور على آيفون عمره 2000 عام في مقبرة روسية غامضة
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
عثر علماء الآثار على ما يمكن أن يطلق عليه "الجد الأكبر" لأجهزة آيفون، وكان في قبر امرأة دفنت في "أتلانتس" الروسية قبل أكثر من 2100 عام.
وعثر على هذا "الآيفون" الأثري وغير العادي الذي قدر عمره بحوالي 2137 سنة، في قبر فتاة شابة في موقع دفن غامض أطلق عليه اسم "أتلانتس الروسي".
ووفقا لعلماء الآثار، يعود القبرة لفتاة شابة يعتقد أنها كانت مصممة أزياء في ذلك الحين، وأطلق عليها اسم "ناتاشا"، وذلك بعد جفاف بحيرة مائية من صنع الإنسان في سيبيريا خلال فصل الصيف.
وبحسب المؤرخين، فإن القبر يعود إلى فترة إمبراطورية "شيونغنو" القديمة، وهي أمة من الشعوب البدوية كانت تسكن سهول شرق آسيا، في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد، وحتى أواخر القرن الأول الميلادي.
وفي الواقع، فإن هذه القطعة التي عثروا عليها في القبر، التي تشبه الهاتف الذكي بشكل مذهل، عبارة عن قطعة مصنوعة من صخور الأحجار الكريمة السوداء، ومطعمة بالأحجار شبه الكريمة.
وهي بالتأكيد ليست جهازا تكنولوجيا يعود إلى ما قبل التاريخ، وإنما مجرد "إبزيم" حزام مزخرف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
وقال عالم الآثار الروسي بافيل ليوس إن "دفن ناتاشا مع ’هاتف آيفون‘ يعود لعصر الهونو (الشيونغنو) يشكل أحد أكثر الأمور إثارة للاهتمام في هذا الموقع".
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