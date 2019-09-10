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بثلاث مكونات فقط تخلص من انسداد الشرايين

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تقوم الشرايين بنقل الدم والأكسجين إلى الأجزاء المختلفة من الجسم بداية من الرأس ووصولاً إلى أصابع القدم. لذا يحتاج الشخص إلى وجود شرايين صحية لحمل ذلك الدم والأكسجين في جميع أنحاء الجسم. ومع ذلك ، فإن الكثير من الناس يصابون بانسداد الشرايين . في الواقع ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، كل 40 ثانية ، يصاب شخص ما في الولايات المتحدة بنوبة قلبية ، وقد يكون ذلك بسبب انسداد الشرايين.



تحدث حالة انسداد الشرايين عندما تتراكم الترسبات على الجدران الداخلية للشرايين وتمنع تدفق الدم ، مما يقلل كمية الدم والأكسجين الذي يتحرك في جميع أنحاء الجسم. نتيجة لهذا ، لا يمكن لأجزاء من الجسم أن تعمل بشكل جيد مما يؤدي إلى تلف في بعض الأعضاء نتيجة لذلك.

يساعد الكوليسترول الجيد (HDL) على التحكم في مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ، ومن المهم أن تكون قادرًا على الحفاظ على توازن هذه المستويات. و تُعرف المستويات المرتفعة من الكوليسترول السيئ باسم القاتل الصامت لأنه غالبًا ما يتم اكتشافه حتى يفوت الأوان.

وقد أجريت دراسة تفحصت بيانات 36,375 من البالغين الذين ليس لهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري ومخاطر منخفضة للأحداث مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية على مدار فترة زمنية مدتها 27. وقد وجد أن معظم البالغين في الدراسة لديهم مستويات من LDL ، ولكن هذه المستويات لم تكن عالية بما يكفي لوصف دواء لخفض الكوليسترول. ولكن بعد 27 عامًا ، توفي 1086 شخصًا في الدراسة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وتوفي 598 بسبب مرض الشريان التاجي. هذا يقود الباحثين إلى استنتاج أن مستويات LDL ، على الرغم من انخفاضها ، كان لها تأثير دائم على صحة القلب لهؤلاء الأفراد.

ولكن حتى وان كنت تعاني من انسدادا في الشرايين بالفعل فسنقدم لك علاجات بسيطة وطبيعية وصحية يمكن أن تساعد في علاج هذا الأمر، بما في ذلك هذه المكونات الثلاثة: الثوم والكركم ودقيق الشوفان.

لماذا تعد هذه المكونات فعالة؟ وكيف يمكن استخدامها؟

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الثوم: وجد أن الثوم يساعد في خفض مستويات LDS عن طريق منع الكوليسترول من الالتصاق بجدران الشريان. هذا يمنع انسداد الشرايين ، ويمنع تجلط الدم ، وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

ما عليك سوى تناول 2-4 فصوص من الثوم يوميًا. كما أن تناوله طازجًا يوميًا سيحقق أفضل النتائج ، وإذا كان الثوم الخام صعبًا للغاية ، فيمكنك تضمين 5-7 فصوص في وجباتك اليومية. وذلك عن طريق إضافته إلى صلصة ، سلطة أو وضعه على خبز محمص من القمح الكامل.

الكركم : يعد الكركم من التوابل التي يمكن أن تساعد في علاج انسداد الشرايين ، وخفض الكولسترول السيئ وجعل القلب يعمل بشكل أفضل. يحتوي الكركمين الموجود في الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تمنع الصفائح الدموية من تكوين جلطات.

إحدى طرق تناول الكركم هي تناول ملعقة صغيرة من المسحوق وإضافة القليل من العسل إلى بعض الحليب الدافئ. ويمكن شرب هذا الشئ 1-2 مرات يوميا. يمكن أيضًا تضمين مسحوق الكركم في الطبخ، ربما في صلصة أو حساء. يمكنك أيضًا تناول مكملات الكركم (400-600 ملجم 3 × يوميًا). ومع ذلك ، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام مكمل.

وفيما يتعلق بالمادة الطبيعية الثالثة فستحدث عن الشوفان حيث يعد وجبة رائعة لصحة القلب بسبب محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان. أوصت جمعية القلب الأمريكية بأن يكون إجمالي تناول الألياف الغذائية للبالغين بين 25 و 30 غراماً يوميًا من الطعام ، وليس من المكملات الغذائية. هذا هو السبب في أن الشوفان يعد خيار رائع.

في الواقع ، يحتوي وعاء من دقيق الشوفان المصنوع من 3/4 كوب من الشوفان الجاف على 3 غرام من الألياف القابلة للذوبان وهو أسهل في الهضم من الألياف غير القابلة للذوبان. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجسم ، مما يساعدك على هضمه بدلاً من امتصاصه في مجرى الدم. هذا يساعد على خفض مستويات LDL في دمك.

للحصول على أفضل الفوائد من دقيق الشوفان ، يمكن تناول 1-2 وعاء من الشوفان المطبوخ يوميًا. يمكنك أيضًا إضافة الفواكه الطازجة والمكسرات وحتى العسل لتعزيز النكهة بطريقة صحية أكثر.