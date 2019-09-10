ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الأريترى التعاون المشترك والتطورات الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، فى أبوظبى مع الرئيس الأريترى أسياس أفورقي، العلاقات الثنائية وإمكانات وفرص التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين . وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء أيضا استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

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