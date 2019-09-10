شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الجزائرى يصادق على مشروعين تمهيديين يتعلقان بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق مجلس الوزراء الجزائرى برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، على مشروعين تمهيديين يتعلق الأول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والآخر بالقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن صالح تأكيده إثر المصادقة على المشروعين التمهيديين أنه ينبغى أن تتجند السلطات العمومية وكافة الفاعلين فى الساحة الوطنية الجزائرية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية فى الوقت المطلوب، على أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية الـمستقلة للانتخابات، إثر المصادقة على الـمشروعين التمهيديين للقانونين من قبل البرلمان الجزائرى بغرفتيه.

ويهدف المشروعان المصادق عليهما إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بجعل النظام الانتخابى يستجيب لكل متطلبات الحياد والشرعية والشفافية.