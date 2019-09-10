تناول المكسرات يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية القاتلة

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الخليج - ار تي
كشفت الأبحاث أن تناول المكسرات غير المملحة بانتظام مثل الجوز واللوز والفستق الحلبي يقلل بدرجة كبيرة خطر الوفاة جراء النوبات القلبية والسكتات.
ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات مرتين في الأسبوع على أقل تقدير، هم عرضة للوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة أدنى بـ 17 في المئة.
وقال معد الدراسة الدكتور نوشين محمدي فرد من معهد أصفهان لأمراض القلب والأوعية الدموية في إيران “المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة وتحتوي على القليل من الدهون المشبعة … كما أنها تشتمل أيضاً على البروتين والمعادن والفيتامينات والألياف والستيرول النباتي والبوليفينول المفيدة لصحة القلب”.
وأضاف: “وجدت الدراسات الأوروبية والأميركية أن هناك صلة بين المكسرات وحماية القلب والأوعية الدموية ولكن الأدلة ضئيلة من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وبحثت الدراسة، التي قُدمت يوم الجمعة في قمة تجمع كبار أطباء القلب في العالم، العلاقة بين المكسرات وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت في أوساط الإيرانيين.
واختيرت عينة عشوائية تشمل 5432 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 35 عاماً وما فوق ممن ليس لديهم تاريخ مرضي مع مشاكل القلب والأوعية الدموية من المناطق الحضرية والريفية في محافظات أصفهان وأراك ونجف آباد.
وقيّم استطلاع حول تكرار الاطعمة في 2001، فوائد تناول المكسرات بما في ذلك الجوز واللوز والفستق الحلبي والبندق والبذور في عام 2001 استبيان حول تكرار الأطعمة.
وأُجريت مقابلات كل عامين إلى عام 2013 مع المشاركين لتتبع مشاكل القلب والأوعية الدموية.
وتقصت النتائج أمراض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحالات الموت الناجمة عن أي سبب، والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وكان من بين المشاركين 751 حالة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية (594 من أمراض الشريان التاجي و157 سكتة دماغية)، و179 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و458 حالة وفاة لأسباب أخرى.
وارتبط تناول المكسرات مرتين أو أكثر في الأسبوع بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المئة مقارنة باستهلاك المكسرات مرة واحدة كل أسبوعين.
حتى أن العلاقة هذه كانت قوية بعد إدخال عوامل مثل العمر والجنس والتعليم والتدخين والنشاط البدني.
ويشار إلى أن إرشادات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب تحدد أن تناول 30 غراماً من المكسرات غير المملحة يومياً هو أحد خصائص النظام الغذائي الصحي، مع الإشارة إلى أن كمية الطاقة في المكسرات عالية.
وقال الدكتور محمدي فرد “المكسرات الطازجة النيئة هي الأكثر صحية … ويجب أن تكون المكسرات طازجة لأن الدهون غير المشبعة يمكن أن تتأكسد في المكسرات البائتة، مما يجعلها ضارة… يمكنكم معرفة ما إذا كانت المكسرات فاسدة من خلال رائحتها التي تكون شبيهة برائحة الطلاء، وطعمها الذي يكون مراً أو حامضاً”.
وقُدم البحث في مؤتمر الجمعية الأوروبية لصحة القلب والمؤتمر العالمي لأمراض القلب لعام 2019.
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