تناول المكسرات يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية القاتلة

الخليج - ار تي

كشفت الأبحاث أن تناول المكسرات غير المملحة بانتظام مثل الجوز واللوز والفستق الحلبي يقلل بدرجة كبيرة خطر الوفاة جراء النوبات القلبية والسكتات.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات مرتين في الأسبوع على أقل تقدير، هم عرضة للوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة أدنى بـ 17 في المئة.

وقال معد الدراسة الدكتور نوشين محمدي فرد من معهد أصفهان لأمراض القلب والأوعية الدموية في إيران “المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة وتحتوي على القليل من الدهون المشبعة … كما أنها تشتمل أيضاً على البروتين والمعادن والفيتامينات والألياف والستيرول النباتي والبوليفينول المفيدة لصحة القلب”.

وأضاف: “وجدت الدراسات الأوروبية والأميركية أن هناك صلة بين المكسرات وحماية القلب والأوعية الدموية ولكن الأدلة ضئيلة من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.