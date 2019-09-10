الان تتابع مسؤول بهيئة الترفيه يعلق على فيديو ابنة محمد صلاح.. هل تحضر موسم الرياض؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نشر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، عمرو باناجه، عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لمكة بنت اللاعب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهي تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية.
وعلق باناجه على الفيديو الذي نشره محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنهم يريدونها في موسم الرياض وأشار إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وكان النجم المصري و نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قد نشر فيديو يظهر طفلته الصغيرة مكة وهي تعزف على آلة البيانو و تغني بالإنجليزية وقد أثار المقطع دهشة الجماهير و إعجاب متابعي النجم العالمي
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