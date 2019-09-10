«أبوظبي للصادرات».. ضمان وصول المنتج الوطني للعالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أطلق، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، «مكتب أبوظبي للصادرات» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.

وأضاف سموه: إن «مكتب أبوظبي للصادرات» سيعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية، ويعزز من قدرتها على التواجد في الأسواق العالمية.

لفت سمو الشيخ منصور بن زايد إلى أن دولة الإمارات حققت خلال السنوات العشر الماضية العديد من الإنجازات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

و قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

وأضاف سموه أن دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس في قصر الإمارات بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة.

وأكد محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية أهمية إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» في هذه المرحلة التي يشهد بها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن المكتب سيوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة، مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.

الأهداف

وأضاف أن «مكتب أبوظبي للصادرات» سيعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المالية الرائدة التي تقدم فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي داخل الدولة وخارجها.

وأكد السويدي أن المكتب يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية، ونمو حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المكتب يهدف إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، وذلك اعتماداً على علاقة الصندوق بالكثير من الدول، وحماية الشركات الوطنية من مخاطر عدم السداد نتيجة المخاطر السياسية والتجارية.

وشدد على توفير مظلة ائتمانية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات في المشروعات التي يمولها الصندوق، وسد الفجوة التمويلية الناجمة عن تحفظ البنوك التجارية لإقراض المستوردين الخارجيين.

ويهدف «مكتب أبوظبي للصادرات» الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات إلى دعم الصادرات الوطنية، وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، وهو الأمر الذي سيشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما يعزز «أبوظبي للصادرات» من دور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها البارزة والمهمة على خريطة التجارة العالمية، حيث تعد دولة الإمارات لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013.

السلع الممولة

ولفت السويدي إلى أن السلع والخدمات الممولة من قبل المكتب، عبارة عن عقود توريد سلع استهلاكية / رأسمالية، ومشاريع البنية التحتية ومشاريع للتشييد، والخدمات الاستشارية.

أما في ما يتعلق بمتطلبات التقييم الأولي، فتتمثل في طلب العميل (المشتري الخارجي / المستورد)، ومعلومات العميل (بيانات البنك / الشركة، والبيانات المالية المدققة، وتقرير التصنيف الائتماني من مؤسسات التصنيف العالمية، ودراسة الجدوى، وتفاصيل عقد الشراء).

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شروط التمويل

حدد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية مجموعة من الشروط لتمويل الشركات، بحيث يجب أن تكون السلعة، أو الخدمة ذات منشأ إماراتي، واستيفاء شروط الجدارة الائتمانية، ولا تشمل خدمات البرنامج صادرات النفط الخام، ويمكن أن تصل نسبة تمويل البرنامج إلى 100% حسب نوع التمويل، المستخدم، ومخاطر وطبيعة كل عملية، في حين أن العملة المستخدمة في البرنامج هي الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي.

أنواع التمويل

وبين السويدي أن المستفيدين من خدمات المكتب، هم المشترون الخارجيون، وحكومات الدول والمؤسسات الحكومية، والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من تمويل المشتري الخارجي، وهي أولاً: التمويل غير المباشر (قروض)، من خلال فتح خط ائتمان مع مؤسسات التمويل المحلية في الدول المستوردة بهدف إقراض المشترين الخارجيين، أو المستوردين، لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي. وأشار إلى نوع التمويل غير المباشر عبار عن تسهيل ائتماني، بسعر فائدة ثابت أو متغير، و بحد أدنى 100 ألف دولار (367 ألف درهم)، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات.

أما النوع الثاني: التمويل المباشر (قروض)، ويجري تقديم قرض مباشر إلى المشتري الخارجي / المستورد (حكومة أو خاص)، لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، وهو عبارة عن قرض متناقص، بحد أدنى 3 ملايين دولار (11.01 مليون درهم)، وقيمة تمويل لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، عن طريق عملة الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، بمدة قرض تصل إلى 15 سنة.

والنوع الثالث، يسمى التمويل المباشر (ضمانات)، أي ضمان السداد لمؤسسة مالية لتقديم قرض إلى المشتري الخارجي / أو المستورد (حكومة / خاص) لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، ونوعه عبارة عن ضمان السداد، بقيمة لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، والعملة بالدرهم أو الدولار.

ولفت السويدي إلى أن عمولة الضمان بالنوع الثالث من أدوات التمويل، هي عبارة عن نسبة من قيمة الضمان مدفوعة مسبقاً، بحد أدنى 3 ملايين دولار، وبمدة تصل إلى 15 سنة.



خبرات في أكثر من 90 دولة

أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن مكتب أبوظبي للصادرات سيسهم في توفير مظلة ائتمانية رائدة لدعم المصدرين وتزويدهم بالأدوات الفعالة، لتأمين صادراتهم، وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي يشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة وتحقيق النمو المستدام.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن اقتصاد دولة الإمارات متقدم ومتطور، ويحتاج إلى أدوات تدعم الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه من خلال إنشاء هذا المكتب، فإننا نوفر التمويل والضمان للمستورد الخارجي للوصول إلى دولة الإمارات.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية خلال 48 عاماً منذ تأسيسه في عام 1971 نجح في تكوين علاقات، سواء مع مؤسسات دولية أو وطنية، ولديه خبرات في أكثر من 90 دولة، ونتطلع إلى تسخير هذه الخبرات لفتح أسواق جديدة للمصدرين المواطنين.

وبيَّن أنه تم إطلاق المكتب بالتعاون مع البنك الكوري للصادرات، بعد دراسة فنية شاملة حول تقييم مدى حاجة سوق دولة الإمارات إلى إنشاء مكتب لدعم الصادرات، يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن هذا الصندوق يهدف إلى دعم الاقتصاد الإماراتي، ويعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، من خلال توفير الحلول التمويلية والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام أو الخاص الراغبة في استيراد السلع والخدمات ذات المنشأ الإماراتي، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات وفتح أسواق جديدة لها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتواكب مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة بشأن تنويع مصادر الدخل، لصنع مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، موضحاً أن دولة الإمارات تبنت رؤية اقتصادية طموحة نفذت بموجبها العديد من المبادرات التي تعكس نهجها لترسيخ اقتصاد قوي ومستدام.(وام)