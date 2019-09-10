«آرت بازل إنسايد».. تجربة ثقافية متنوعة الفعاليات بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي النسخة الأولى من معرض «آرت بازل إنسايد» خلال الفترة ما بين 14 و16 فبراير المقبل، بالشراكة مع «آرت بازل الدولي للفنون» في جنيف، وذلك ضمن خطة المعرض الفني الأشهر في العالم، للتوسع خارج المعارض الفنية من خلال العمل على برامج ثقافية متخصصة.

ويعد المعرض تجربة ثقافية متنوعة وغنية تتيح لقادة الفكر ورواد الأعمال من مختلف الصناعات والتخصصات، الفرصة لتبادل الرؤى الفنية والتعامل مع مختلف القضايا التي يواجهها الرأي العام العالمي اليوم، ضمن برنامج فني غني مملوء بالجلسات التدريبية والنقاشات الثقافية والفنية التي يقودها مارك أوليفييه والير، مدير متحف الفن والتاريخ في جنيف.

ويتضمن برنامج المعرض رحلات محددة الثيمات، وأعمالاً تركيبية منسجمة مع مواقعها، وعروضاً لأعمال تكليف خاصة ترافقها حوارات وورش عمل دينامية للمتحدثين الضيوف عن عالم التكنولوجيا والعلوم، الذي يتضمن موضوعات مثل الذكاء والبيئة والاستدامة، وأدوار الفنون. كما تتيح جلسات الاستراحة الصغيرة الفرصة أمام الضيوف لإجراء مزيد من الحوارات وتبادل الآراء، مع التركيز على تحدي المفاهيم التقليدية ومناقشة المسارات البديلة للمستقبل.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يعد التعاون مع «آرت بازل الدولي للفنون» ثمرة للشغف المشترك بالفنون، ويكشف مدى إيماننا بأهمية الفن والثقافة لدعم التقدم والابتكار والانفتاح على الآخر، من خلال التعرف إلى ثقافاته الفنية. ونؤكد من خلال استضافة هذا المعرض ما تستثمره أبوظبي بشكل هادف في الثقافة، من خلال استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأمد، قائمة على الإبداع والانفتاح والابتكار، ومما يؤكد ذلك مجموعة المتاحف العالمية والمراكز الثقافية التي تم تطويرها في الإمارة، وأجندة الفعاليات والبرامج الفنية والتراثية التي تستضيفها وتنظمها الإمارة على مدار العام، كما أنها تعد موطناً ومقر إقامة لنخبة من الفنانين المعروفين والناشئين».

وقال مارك أوليفييه والير: «من خلال معرض آرت بازل إنسايد، نسعى إلى الابتعاد قليلاً عن الأماكن التقليدية. وأتطلع بشدة إلى تهيئة بيئة متميزة، ونظام بيئي فريد لا يتم فيه التعامل مع القضايا الحرجة مثل الاستدامة والذكاء الاصطناعي كمواضيع منعزلة؛ بل كحالات طارئة داخل شبكة أوسع وأكبر».

وأوضح مارك شبيجلر، المدير العالمي ل«آرت بازل»: «في وقتنا الحالي، من الضروري ألا يتحدث رواد الفن مع بعضهم بعضاً فقط عن عالم الفن؛ بل يتوجب عليهم مناقشة هذه القضايا والأمور التي تتعلق بالفن مع مجموعة أوسع تضم نخبة من المفكرين ورواد الأعمال من مختلف التخصصات؛ لذا نعتبر المعرض فرصة مثالية لإجراء مثل هذه الحوارات».