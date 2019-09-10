محمد بن زايد: نتطلع لتعزيز التعاون مع إريتريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، آسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة.

ورحب سموه بزيارة الرئيس أفورقي، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإريتريا خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الإريتري، خلال اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات الصداقة وإمكانات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية، لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما استعرضا مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر فيها.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر البحر، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي، من 9 إلى 12 سبتمبر.

وهنّأ سموّه، الأمير عبد العزيز، على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة خدمة لوطنه ومسيرة ازدهاره.

وتناول سموّه والوزير السعودي، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما، وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك. كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق سموّه والوزير السعودي، إلى أعمال المؤتمر، في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، وطرح الحلول والأفكار والمبادرات، لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

حضر مجلس قصر البحر، سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وتركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين لدى الدولة.

واستقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داتو سري محمد أزمين علي، وزير الاقتصاد في ماليزيا، الذي يزور البلاد لحضور أعمال مؤتمر الطاقة العالمي.

وبحث سموّه والوزير الماليزي، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا، وإمكانات تنميتها في مختلف جوانبها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتناول اللقاء عدداً من المحاور التي سيناقشها المؤتمر العالمي للطاقة، وتتركز في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ودورها في الازدهار العالمي.

واستقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد في مجلس قصر البحر بأبوظبي، باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، يرافقه الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة شركاتها.

وبحث سموّه وبويانيه، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين توتال ونظيراتها في دولة الإمارات، من الشركات المتخصصة والمؤسسات والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة، وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يخدم التنمية والبناء والازدهار في العالم.

كما تطرق اللقاء إلى أعمال مؤتمر الطاقة الذي يعد منصة عالمية للحوار تجمع رؤساء دول ووزراء ورواد القطاع، وقادة الفكر، إلى جانب المهتمين والمنظمات من جميع أنحاء العالم لمناقشة التطورات في قطاع الطاقة، والتحديات التي يواجهها، وإيجاد الحلول لها.

حضر اللقاءين سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في مجلس قصر البحر، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.

وبحث سموّه والوزير الموريتاني، علاقات البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون.

كما تبادل الجانبان، عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)