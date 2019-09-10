جوميز يقدم أوراق اعتماده بأجمل «هاتريك» في شباك عجمان

أكد اللاعب ريكاردو جوميز أنه يعد مكسباً كبيراً لفريق نادي الشارقة؛ من خلال وصوله إلى شباك فريق نادي عجمان 3 مرات، مسجلاً الهاتريك، والأهم من ذلك ما تشير إليه إحصائية اللاعب في المباراة، التي تؤكد أن جمهور نادي الشارقة ودوري الخليج العربي على موعد مع هداف من طراز عالٍ؛ حيث سدد جوميز 13 تسديدة خلال 90 دقيقة؛ من بينها 4 تسديدات على المرمى، وسجل منها 3 أهداف لكل واحدة منها قصة وحكاية، وأظهر اللاعب انسجاماً وتناغماً كبيرين مع منديز زميله في منتخب بلاده، وفي نادي الشارقة، ومع أفضل صانع ألعاب ونجم دوري الخليج العربي في الموسم الماضي «البروفيسور» ايجور كورنادو

سجل جوميز بالقدم اليمنى ثم بالقدم اليسرى ثم بالرأس وهو الأجمل على الإطلاق من بين أهدافه، وعندما فرضت عليه ظروف الملعب التحول إلى الطرف كجناح ودخل مواطنه وصديقه منديز إلى قلب الهجوم، أرسل جوميز 3 كرات عرضية، وصنع لزملائه 3 فرص سهلة للتسجيل اغتنم ايجور إحداها، وسجل منها هدفاً أما أجمل أهداف المباراة على الإطلاق فقد كان الأول والافتتاحي لخماسية الملك في شباك عجمان، والذي جاء عن طريق ريان منديز من مخالفة خارج حدود المنطقة، ولا أحد يعرف لماذا أصر منديز على التوجه صوب ايجور لحظة الاحتفال بالهدف، ولا يوجد أي سبب مقنع سوى أن ايجور هو من اقترح على منديز التكفل بالتسديد من خارج المنطقة في حال عدم وجود الاختصاصي ايجور في الملعب، وربما يعود الأمر إلى التحدي بين اللاعبين في مثل هذه الحالات خلال التدريبات.

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وللتعريف باللاعب ريكاردو جوميز فهو من مواليد جزر الرأس الأخضر في 18 ديسمبر/كانون الأول 1991 وعمره الآن 27 سنة، ويلعب لمنتخب بلاده، وفي نفس الوقت هو حاصل على الجنسية البرتغالية، بحكم أنه تألق في ملاعب البرتغال مع ناديي ناشونال ماديرا؛ وفيتوريا غيماريتش قبل الانتقال إلى نادي بارتيزان بلجراد الصربي، الذي منه انتقل إلى الشارقة مطلع الموسم الحالي، وهو يرتدي الرقم 7 في منتخب جزر الرأس الأخضر وفي بارتيزان، وحصل على رقمه المفضل في نادي الشارقة وكذا الحال لمواطنه ريان منديز الذي يحمل الرقم 20 على ظهره مع الشارقة، ومنتخب بلاده.

ومن المكاسب الكبيرة التي خرج بها جمهور الشارقة من مباراة عجمان بعد الاطمئنان على الإمكانات التهديفية والهجومية للاعب الجديد جوميز أيضاً اطمأن الجمهور والجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري على المحترف الأوزبكي اتوباك شوكوروف الذي ظهر بمستوى ممتاز، وتأكد تعافيه من الإصابة، وكانت المباراة الودية التي جمعت الشارقة مع التعاون بروفة لشوكوروف قبل الدفع به من البداية في مباراة عجمان مما كان له الأثر الكبير في الظهور الجيد للاعب الذي أكد جاهزيته للعب مع الفريق في جميع المباريات القادمة على مستوى كافة البطولات التي يشارك فيها الشارقة.

وكان العنبري أعلن التمسك باللاعب شوكوروف، وقال: إنه لاعب من الطراز العالي، وقرار الاستعاضة عنه بلاعب آخر من القرارات الصعبة مؤكداً أنه سيصبر عليه ولم تخب نظرة المدرب عبد العزيز العنبري في شوكوروف الذي تعافى من الإصابة، وسيكون ضمن تشكيلة الملك في مباراة السوبر أمام شباب الأهلي.