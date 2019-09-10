سلطان يوجه بتوفير وظيفة ومسكن لـ «أم موزة» وعلاج شيماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

استجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لشكوى مواطنتين، تقدمت كل منهما بها على حدة أمس الأول (الأحد) إلى برنامج «الخط المباشر».

وجه سموه الديوان الأميري بالتنسيق لإيجاد وظيفة بشكل عاجل ل«أم موزة»، وترتيب مسكن لها بالتنسيق مع دائرة الإسكان، إلى أن تتسلم مسكنها، وصرف مساعدة مالية عاجلة، تدير بها أمورها إلى أن تتسلم راتبها الأول من الوظيفة. كما وجه سموه الديوان الأميري بعلاج شيماء سواء داخل أو خارج الدولة.

أعلن ذلك الإعلامي حسن يعقوب، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، وكانت قد اتصلت المواطنة «أم موزة» من خورفكان، يوم الأحد أمس الأول بالبرنامج، وعرضت مشكلتها وضيق حالها المالي هي وبناتها، وعدم قدرتها على سداد رسوم إيجار البيت، وأنها حتى الآن لم تتسلم مسكنها، وأنها ترغب في الالتحاق بوظيفة تصرف منها على بناتها وعلى نفسها، وذكرت أنها مطلقة. وعن المواطنة شيماء فقد كانت أوضحت للبرنامج معاناتها في الإنجاب، وأنها تحتاج إلى علاج خارج الدولة.