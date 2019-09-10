محمد بن راشد: أمير الكويت نحبه ويحبنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص امتنانه وتقديره لمواقف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الإنسانية، متذكراً سموه إطلاقه تليفزيون الكويت من دبي منذ خمسين عاما، ونشر على حسابيه على تويتر وإنستغرام فيديو أرشيفي يتضمن كلمة ألقاها الصباح، خلال حفل الإطلاق، داعيا له الله بالشفاء، ومتمنيا له دوام العز والرفعة.

علق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الفيديو قائلا: «قبل خمسين عاما في مثل هذا اليوم وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد، آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا، تعبك يتعبنا يا أبا ناصر، حفظك الله ورعاك وشفاك، وأدام عزك ورفع قدرك».

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه على تويتر صورة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعلق عليها سموه قائلا: «خطاك الشر يا أمير الإنسانية، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه بعينك التي لا تنام».

ونشر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومجموعة من الصور الأرشيفية، وعلق عليها سموه قائلا:«من قناة واحدة أطلقها أمير الانسانية صباح الأحمد قبل خمسين عاما، لأكثر من ٨٠ قناة تحتضنها دبي اليوم، بالمحبة والتعاون والتعاضد ننجح معاً كدول ومؤسسات، شكرا لأميرنا ووالدنا وحكيمنا صباح الأحمد، فضلك محفوظ، وقدرك عال في القلوب، شفاك الله وعافاك، وأرجعك لنا قريبا سالما غانما».

و عبَّر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، أمس الاثنين، برئاسة الشيخ جابر المبارك، عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصحية، بعد دخوله أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، وثمَّن نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع الكويت وشعبها، وقال رداً على تغريدة لسموه: وقفتكم مع الشرعية والشعب الكويتي في أحلك الظروف ستبقى راسخة في ذاكرة التاريخ وفي قلوب الكويتيين.