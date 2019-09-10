محمد بن زايد يحتفي بحبيب بطل العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البحر المصارع العالمي حبيب نور محمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة «UFC» الذي توج بطلاً للنزال الرئيسي في بطولة «UFC» وذلك في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أقيم في صالة «ذي أرينا» بحلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهنأ سموّه البطل بأدائه متمنياً له التوفيق ومزيداً من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

من جانبه أعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثمناً الدعم الذي يقدمه سموّه لمختلف الرياضات.

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يذكر أن منافسات الألعاب القتالية في اليوم الأخير من «أسبوع أبوظبي للتحدي» شملت 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.

وجاء تتويج حبيب نور محمدوف بعد تفوقه في النزال الرئيسي على الأمريكي داستين بويريرو، وحضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النزالات المختلفة في صالة ذي إرينا التي تتسع ل 15 ألف مشجع وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظمتها دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية.

وكان من اللافت حضور أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف الذي لم يخسر في آخر 27 نزالاً وتابع المنافسات الملايين حول العالم من عشاق الألعاب القتالية والمصارعة.