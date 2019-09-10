شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الذرية»: إيران تستعد للتخصيب بأجهزة متطورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا المدير العام بالإنابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، امس الاثنين، إيران إلى «الرد فوراً» على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي، وأكدت الوكالة أن إيران ركّبت أجهزة طرد متطورة لتخصيب اليورانيوم، فيما نفى المندوب الإيراني لدى الوكالة أن يكون لبلاده برنامج نووي سري، وطالب الوكالة بالحياد والمهنية، وقال إن الوكالة يجب أن تثبت أنها ليست تابعة للولايات المتحدة.

وقال فيروتا ، في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة، في فيينا ،غداة لقائه مسؤولين إيرانيين في طهران، انه خلال اجتماعاته أكد ضرورة أن ترد ايران فوراً على أسئلة الوكالة المتعلقة بإكمال «إعلاناتها عن ضوابط السلامة». وأضاف «الوقت مسألة حاسمة». وأشار إلى أن رسالته «وصلت جيداً».

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكدت الوكالة الدولية أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015. وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إنه يوم السبت، قامت إيران بتركيب 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع «اي- آر 4» في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع «اي آر-5»، و30 جهازاً آخر من نوع «اي آر-6»، وثلاثة نماذج من «اي آر-6» بحسب عمليات «التحقق» التي قامت بها الوكالة في المكان.

وذكرت الوكالة أن جميع أجهزة الطرد المركزي «تم إعدادها لاختبار سادس فلوريد اليورانيوم» رغم أنه لم يتم اختبار أي منها يومي 7 و8 سبتمبر/‏ أيلول 2019.

وقالت الوكالة في بيان، إن إيران أبلغت الوكالة أنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزياً من نوع «اي- آر 2م». وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول الكبرى، فيجب على إيران تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأقل تطوراً من نوع «اي آر-1». وذكر أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستجري تعديلاً على خطوط أجهزة الطرد المركزي البحثية حتى يتسنى إنتاج اليورانيوم المخصب، وهو ما لا يسمح به الاتفاق. وأشارت الوكالة في تقرير سري للدول الأعضاء إلى أن إيران أجرت هذه التعديلات في بعض الخطوط.

وامس الاثنين، دعت الصين الولايات المتحدة إلى «التخلي عن مقاربتها الخاطئة مثل فرض عقوبات أحادية وممارسة الضغوط القصوى على إيران». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، للصحفيين في بكين «في الوقت ذاته يجب أن تلتزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بشكل تام بالتطبيق الكامل والفعال» للاتفاق النووي.

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وأضافت «نأمل بأن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى تسوية وخفض التوتر بشأن المسألة النووية الإيرانية».

من جهة اخرى، أكد كاظم غريب آبادي مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس الاثنين، أن الوكالة ليست تابعة للولايات المتحدة لتحدد جدول أنشطة وزيارات مسؤوليها، رداً على تغريدة سابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون. وقال آبادي «بالتأكيد زيارة القائم بأعمال مدير عام الوكالة لطهران، تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين». ورفض مندوب إيران مزاعم وجود أنشطة سرية نووية لدى إيران، ولفت إلى أنه خلال الزيارة «تم التباحث بشأن أوجه التعاون في ما يخص التحقق من تطبيق الاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي واتفاقية الضمانات الشاملة».

واعتبر أن أي محاولات لحرف التعاون البناء والنشط بين إيران والوكالة، وممارسة الضغوط العبثية عليها «تعد عملاً تخريبياً وستواجه بإجراءات مناسبة من قبل إيران».

اتّهم رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو إيران الاثنين بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقاً لتطوير أسلحة نووية.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة مساء الاثنين: إن الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب أصفهان)، وإن إيران دمرته في يوليو الماضي بعد أن أدركت أن «إسرائيل» اكتشفته. وعرض صورتين التُقطتا بواسطة الأقمار الصناعية للموقع يعود تاريخ إحداهما إلى نهاية يونيو، والأخرى تظهر أن إيران دمرت الموقع في يوليو «بعد أن علمت بأننا اكتشفناه».

وقال نتنياهو: إن مفتشي الوكالة الدولية عثروا على مادة نووية في مخزن ذري إيراني سري سبق أن أخطر الأمم المتحدة به العام الماضي. (وكالات)