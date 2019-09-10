شكرا لقرائتكم خبر عن الروس يجدلون «التلي» في معرض «موسكو للكتاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
خصص مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، منصته في المعرض لتمكين الجمهور من الاطلاع على جماليات التراث الإماراتي، والتعرف إلى رؤية وجهود المجلس في الارتقاء بالحرف التقليدية من خلال دمجها بفنون وتصاميم معاصرة.
وأتاح المجلس للجمهور فرصة الاطلاع على الثقافة الشعبية الإماراتية عبر ثلاثة كتب مجسّمة أطلقها خلال مشاركته في «تورينو للكتاب» في شهر مايو الماضي، من تنفيذ الفنانة اليابانية تشيساتو تاما باياشي، تحمل عناوين: «البناء»، و«الحصاد»، و«النمو».
وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «يمثل اختيار الشارقة ضيفاً مميزاً على «موسكو للكتاب» فرصة لتقديم الرؤية التي ينطلق منها المجلس ونافذة لبناء شراكات وفتح آفاق لتعاون مع مختلف المؤسسات النظيرة والمعنية بالحرف التقليدية والمعاصرة، والتصاميم، والفنون».
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