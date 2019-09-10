شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد أزلية ومتانة العلاقات السودانية - المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - القاهرة: ”الخليج 365” «وكالات»:-

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة، وكشف عن خطة؛ لهيكلة الأجهزة الأمنية. وأشار البرهان، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي وصل إلى الخرطوم، أمس، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية ( سونا)، إلى الروابط التاريخية، التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأكد شكري في تصريحات، عقب اللقاء، خصوصية العلاقات بين البلدين، وقال: إن المباحثات بين الجانبين تناولت مجمل العلاقات الثنائية، وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك كافة، واللجان الفنية بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال استقباله شكري، على متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، داعياً إلى تعزيزها.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السودانية، أسماء عبد الله، إن القاهرة تبذل جهوداً؛ من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فيما أكدت الخرطوم تفعيل كل اللجان المشتركة بين البلدين.

وأوضح شكري، في المؤتمر الصحفي، أنه تطرق خلال مباحثاته مع المسؤولين السودانيين إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف: إنه أطلع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيرة الخارجية على الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف. وأشار إلى أن «مصر كثفت هذه الجهود؛ بعد التغيير الذي حدث في السودان»، مضيفاً: إن الأمر يتم بتعاون وبشفافية تامة مع المسؤولين السودانيين.

ولفت إلى اتصالات تجريها مصر بهذا الخصوص «مع العديد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي النطاق الإفريقي».

وقال شكري: إن بقاء السودان في قوائم الإرهاب نظرة لا تتسق مع الواقع، خاصة بعد التغيير الذي حدث في السودان.

مباحثات إيجابية في أجواء ودية

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من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، أن المباحثات إيجابية، وجرت في أجواء أخوية؛ حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون بين البلدين في كل المجالات، وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين الخرطوم والقاهرة.

من جانبه، صرّح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بنقل رسالة دعم للسودان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البرهان، مُعرباً عن تقدير القاهرة لنجاح السودان في الانتقال بشكل سلس إلى المرحلة الجديدة، وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وأوضح المتحدث: إن اللقاء تناول آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث أعرب شُكري عن اهتمام مصر بدفع مسار التعاون مع السودان في كافة مجالات التنمية إلى آفاق أرحب، وعلى رأسها مجالات: التعليم والصحة والربط الكهربائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يُحقق مصالح البلدين، ويُلبي تطلعات وآمال شعبيّ وادي النيل في الرخاء والتنمية. كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مفاوضات سد النهضة.

هذا ويعد شكري أرفع مسؤول مصري زار الخرطوم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

خطة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

إلى ذلك، كشف البرهان، عن خطة الخرطوم لإعادة هيكلة أجهزة أمنية، خلال المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في تصريحات خاصة ل«سكاي نيوز عربية»،أمس، إنه «تم الشروع في إعادة هيكلة كل القوات، وإعادة النظر في قوانينها، خاصة جهاز الأمن المخابرات الوطني»، مضيفاً: «القوات المسلحة لها واجبات محددة والضامن هو الشعب السوداني».

وقال البرهان: إن «الجميع يعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي»؛ وذلك بعد يوم واحد من إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وأوضح البرهان: إن «الجميع في مجلسي الوزراء والسيادة تعهدوا بالعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي. الشعب السوداني ينتظر أن تسود العدالة والمساواة في البلاد. كما أن نظرة المجتمع الدولي لبلادنا بدأت تتغير بعد انتقالنا للحكم المدني»، مشدداً على أن «المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً كبيراً».

وذكر البرهان أن المجلس السيادي والحكومة يستطيعان تنفيذ الدور التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، كما أن «الأدوار بينهما تكاملية؛ بهدف خدمة الشعب».

وبشأن مفاوضات إحلال السلام في البلاد، قال البرهان: إن السلطات لديها «تفاهمات» مع كل الحركات المسلحة، كما أن «هناك إصراراً من الجميع لإحلال السلام».