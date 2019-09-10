«العربات القمرية»..رحلات استكشافية حائرة بين النجاح والفشل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت أولى خطوات البشر الجادة نحو القمر، أقرب الأجرام السماوية إلينا، للتعرف إليه عن قرب خلال القرن الماضي، لكتابة رحلة طويلة تمر عليها بضع عربات قمرية حطت على سطحه، بدأت ب «لونوخود» الروسية في 1969، وصولاً إلى «فيكرام» الهندية التي قطعت رحلة نحو القمر، لكنها فشلت في الهبوط عليه، فانقطع الاتصال بها قبل عدة أيام. وما بين المحطتين الروسية والهندية كتبت بضع عربات قصص النجاح والفشل.

تكمن المفارقة هنا في تشابه المصائر الذي جمع بين المركبتين الأقدم والأحدث، الروسية والهندية، إذ انقطع الاتصال بهما، ولم يحدد مصيرهما، الذي غالباً ما يكون التحطم على سطح القمر، نتيجة سرعة الهبوط الهائلة وسط تضاريس شديدة الوعورة.

بعد عام من فشل المحاولة الأولى، نجح السوفييت عام 1970 في إنزال «لونوخود 2» على القمر، لتصبح أول عربة «أوتوماتيكية» بالكامل تتجول على سطحه. وكانت الولايات المتحدة أول من أطلق مسمى «روفر» أو «عربة قمرية» على مركبتها الفضائية الكهربائية المستخدمة في انتقال روادها على القمر خلال رحلات أبولو 15، 16، 17، أعوام (1970، 1971، 1972)، واستطاع رواد الفضاء بواسطة تلك العربات زيادة مسافات جولاتهم الاستكشافية إلى نحو 92 كيلومتراً. كما تولت مهام التصوير، ونقل الأجهزة العلمية، وحمل عينات تربة القمر والصخور.

تختلف تصاميم عربات الاستكشاف الفضائية بحسب المهام التي ستؤديها، لكنها تتفق جميعها في مواصفات قياسية مشتركة، تتحمل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، إضافة إلى حمايتها من الأشعة الكونية.

في عام 1973 حطت المركبة الروسية «لونوخود 3» بنجاح، فعملت مدة 4 أشهر، وغطت مساحة 37 كيلومتراً، وأرسلت 86 صورة بانورامية وأكثر من 8000 صورة تلفزيونية. كما جُهز لرحلة كانت ستعد الأولى من نوعها التي يُتحكم بها عبر روبوت داخل قمرة القيادة، يحصل على توجيه مباشر من المحطة الأرضية، لكن المهمة ألغيت لعدم توفر التمويل اللازم. وعلى الجانب الأمريكي، ألغيت بضع رحلات كانت مجدولة على برنامج «أبولو» أيضاً لانشغال الولايات المتحدة بالحرب في فيتنام. ومن بعدها «غاب القمر» عن الاهتمامات العلمية لفترة طويلة، حتى عام 2013، عندما نجحت الصين في إرسال عربتها القمرية الأولى «يوتو»، ومع مطلع العام الجاري، نجحت مجدداً في إنزال «تشانج إيه 4» على الجانب المظلم من القمر.