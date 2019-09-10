الملكة إليزابيث تقر تشريعاً يمنع «بريكست» دون اتفاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق. والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة. وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني. وأكد متحدث باسم المجلس أن قانون حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق أصبح ساري المفعول اعتباراً من امس الاثنين.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أن البرلمان سيعلق أعماله ابتداء من نهاية جلسة امس الاثنين وحتى ال14 من الشهر المقبل. وقال المتحدث في بيان صحفي إن البرلمان سيعود للانعقاد مرة أخرى في يوم ال14 من اكتوبر حيث ستلقي ملكة البلاد إليزابيث الثانية خطابها السنوي الذي يحدد سياسات ومشاريع الحكومة للسنة المقبلة. وأضاف أن التعليق سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت اليه الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

وأثار توقيت التعليق والفترة الأطول من المعتاد له، غضباً بين جميع الأطياف السياسية، فيما قال المنتقدون إنه «فضيحة دستورية» وانقلاب. وقال النواب المعارضون لبريكست من دون اتفاق إن القرار يهدف بشكل واضح إلى عرقلة جهودهم لمنع مثل ذلك السيناريو. وأفضى القرار أيضاً إلى تقديم طعون قضائية أمام المحاكم، لم تنجح حتى الآن.

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ويسعى رئيس الوزراء لاقناع النواب البريطانيين المترددين في دعم مقترحه تنظيم انتخابات مبكرة في محاولة أخيرة لتطبيق استراتيجيته لبريكست بأي ثمن للخروج من الازمة السياسية التي تهز البلاد وذلك قبل تعليق عمل البرلمان. لكن حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وغيرهما من أحزاب المعارضة اتفقت على التصويت ضد دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، ما يجعل من شبه المؤكد أنه لن يفوز بأغلبية الثلثين التي يحتاجها لإجراء الانتخابات.

وتظل قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي‬‬، وهي أهم الخطوات الجيوسياسية منذ عقود بالنسبة لبريطانيا، محل شك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها من الخروج دون اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال جونسون قبل محادثات مع نظيره الايرلندي ليو فارادكار، إنه «يفضل التوصل لاتفاق» مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، وأن يكون قابلاً للتحقق بحلول 18 أكتوبر المقبل. وأضاف «عدم التوصل لاتفاق سوف يكون إخفاقاً لقدرتنا على الإدارة».

وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع دبلن بين رئيسي حكومتي المملكة وإيرلندا «تم التوصل الى أرضية تفاهم في بعض المجالات لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية قائمة». وبحسب رئيس وزراء إيرلندا فان لندن لم تتقدم بأي حل بديل «واقعي» لشبكة الأمان في إيرلندا التي نص عليها الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل والتي يريد جونسون إزالتها من الاتفاق. (وكالات)