شكرا لقرائتكم خبر عن معنى غياب الموسيقى المحضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

ما هي خلفيات غياب الموسيقى الخالصة في شعب أو أمة؟.. مسألة مقلقة، بل هي أكبر من أن تعالج على صعيد الثقافة فقط. القضيّة غير مطروحة بكل أبعادها لدى المثقفين العرب. لا مفرّ من الحقيقة المؤسفة، وهي أن الموسيقيين المفكرين، والمفكرين ذوي القدم الراسخة في الموسيقى، والمعاهد الموسيقية ذات النفوذ في الساحة، ومراكز البحوث المتخصصة في العلوم الموسيقية بتحقيقاتها التي ترفد الإبداع بالنظريات، هؤلاء جميعاً لا يملكون مثقال ذرة مكانة في العالم العربي جماهيرياً وإعلامياً، وفي الوسط الفني تحديداً.

عفواً، حتى لا يقفز معترض قائلاً: في الغرب أيضاً، الموسيقى السائدة اليوم هي الأغنية، فالأعمال الموسيقية المحضة ولى زمانها مع تواري أعمال الموسيقى السيمفونية. هذا عدم إحاطة، فموسيقى العصر الجديد (نيو إيدج) صارت غابة أمازون بها مئات الألوان، ثم إن الأعمال الكلاسيكية على «اليوتيوب» وغيرها أكثر انتشاراً من أي زمن مضى، وإن تضاءل تأليف الموسيقى السيمفونية. غدت آثار الكبار، مثل موتزارت، مقسمة إلى أغراض معينة: للهدوء والاسترخاء، لمراجعة الدروس، للرضّع، لتنشيط الذهن، للمرح، للصباح، للنوم، موتزارت نفسه لا يعرف هذا، خصوصاً لزيادة حليب الأبقار والنعاج، وصوف الغنم.

بدأ القلم بالسؤال: ما هي الخلفيات، خشية الإزعاج بالإحراج. السؤال الصحيح: ما هي العواقب؟ بإيجاز: منع نمو ريش العقل فلا تحليق. لماذا؟، لأن الفكر الموسيقي، أي إنتاج الأفكار، يظل متعذراً. فالعقل الموسيقي يظل عاجزاً عن إبداع الأفكار الموسيقية إذا لم تمنّ بها عليه الكلمات. بمرور القرون يصبح فاقد الشيء لا يعطيه. علماء الأحياء يقولون: «الوظيفة تخلق العضو»، أي أنه يختفي باختفائها، ولا ينشأ لعدم الحاجة إليه. بعد مئات السنين يصير غياب الموسيقى المحضة السمة الغالبة على الذوق العام، يمسي قضاء سهرة من العزف على الكمان لعنة ضجر. لحصول المتعة لا بد من الطرب لكي يترنح الرأس وتلتهب الأيدي بالتصفيق وتكلّ الأفواه من الصفير، بينما الموسيقى الحقيقية هي الغائبة الوحيدة في الحفل الموسيقي.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: العربية ذات عبقرية ساخرة، فنحن نتحدث عن حفل، والحفل كالمحفل اجتماع الناس، ولا نسميه عرضاً موسيقياً!.

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