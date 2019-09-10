طائرات مجهولة تقتل 18 عنصراً موالياً لطهران في البوكمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن جيش الحرب «الإسرائيلي»، أمس الاثنين، رصده محاولة «فاشلة» لإطلاق صواريخ من محيط العاصمة السورية دمشق على «إسرائيل»، متهماً «ميليشيات موالية لإيران تحت قيادة «فيلق القدس» بمحاولة شن الهجوم. وأصدر جيش الاحتلال بياناً قال فيه: «في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، والتي لم تعبر إلى داخل إسرائيل». وأضاف أنه «تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق». وحمل جيش الاحتلال الحكومة السورية مسؤولية كل عملية تنطلق من أراضيها، وأطلق تهديداً شديد اللهجة على لسان الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

ويأتي إعلان «إسرائيل»، بعد أن أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في شرق سوريا، ليل الاثنين، إلى مصرع 18 مقاتلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم يحدد المرصد السوري على الفور الجهة التي نفذت الغارات. وقال المرصد، إن طائرات مجهولة قتلت 18 عنصراً من الميليشيات الإيرانية والقوات الموالية لها في منطقة البوكمال بعد منتصف ليل الاثنين. وقال المرصد في بيان إن «عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلاً لا نعلم حتى الآن جنسياتهم».وحسب «العربية نت»، فقد أفادت مصادر بسماع دوي 3 انفجارات في منطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي. وأوضحت المصادر أن هذه الانفجارات استهدفت مقار للميليشيات التابعة للحشد الشعبي، ومن بينها مقار ميليشيات حركة «الإبدال» و «حيدريون» و «حزب الله» العراقي داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.وكشف مصدر أمني، عن عدد القتلى والجرحى إثر القصف بطائرات مجهولة على مواقع عائدة إلى فصائل «الحشد الشعبي» قرب الحدود العراقية. وقال المصدر، إن «عدد الضحايا الذي خلفه القصف بطائرات مجهولة على مواقع عسكرية في مدينة البو كمال قرب الحدود العراقية بلغ 18 قتيلاً و38 جريحاً»، وأضاف أنه «لغاية الآن لم تعلن أية جهة رسمية معلومات بشأن عملية القصف».ونقلت «أسوشيتد برس» عن إحدى جماعات المعارضة السورية قولها، إن الغارات أصابت مستودع أسلحة لقوات الحشد العراقي المدعومة من إيران. ووفق مصادر متعددة، تنشر إيران في البوكمال ميليشيات «حزب الله» اللبناني، و«حزب الله» العراقي، و«النجباء»، و«فاطميون»، و«زينبيون» يقودها جميعاً الحرس الثوري الإيراني. وعززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر المنصرمة من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال.وقامت إيران ببناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، وتخطط لإيواء آلاف الجنود بها، وفقاً لما نقلته شبكة «فوكس نيوز» حصرياً عن مصادر مخابراتية غربية متعددة.وتمت الموافقة على المشروع الإيراني السري، الذي يطلق عليه اسم «مجمع الإمام علي»، من جانب القيادات العليا في طهران، فيما تقوم باستكمال إنشاءاته قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقامت شبكة «فوكس نيوز» بالتثبت من صحة ودقة المعلومات التي حصلت عليها حصرياً، باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، وحصلت على لقطات عبر القمر الصناعي توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.