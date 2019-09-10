شكرا لقرائتكم خبر عن «خير الشام» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح المهر «خير الشام» ابن داحس في الفوز بلقب الجولة الثامنة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في المنافسات التي أقيمت أمس الأول على مضمار دوندخت العشبي في هولندا.

وحسم «خير الشام» الصراع مع «لايتينج بولت» بطل محطة هولندا العام الماضي في مواجهة مثيرة شهدتها المراحل النهائية من سباق ال 2000 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت مجموع جوائز السباق 30 ألف يورو، ضمن فئة جروب «3» وسط مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في هولندا وأوروبا.

وحققت المحطة الهولندية مكتسبات كبيرة تعد قيمة مضافة للجولات التي تجوب دول العالم، وذلك بعد النجاح الجديد الذي سجلته الجولة التي اتخذت من مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا مسرحاً له، ضمن أجندة النسخة السادسة والعشرين للكأس الغالية التي تقام بالتزامن مع «عام التسامح».

وكانت التوقعات قبل انطلاق السباق تضع «لايتينج بولت» على رأس المرشحين للقب، ومن بعده المهرة «العزيزة» ثم «خير الشام» الذي يشرف عليه المدرب توما فورسي، ويقوده الفارس جيرومي كابري، ومع انطلاقة السباق تصدر المجموعة المكونة من 7 خيول «سومان» ابن «مجد العرب» و«فارتيز فهر» ابن «منجز»، بينما ظل الجواد «لايتينج بولت» والمهر «خير الشام» والمهرة «العزيزة» في الخلف خلال المراحل الأولى.

ومع دخول السباق في المرحلة النهائية تقدم «بولت» لقيادة المجموعة، فانطلق بقوة نحو الطليعة بقيادة الفارس تاج أوشيه، وهو الأمر الذي دفع الفارس جيرومي كابري بالإيعاز للمهر «خير الشام» للتقدم والضغط على «بولت»، بعد شعوره بأن اللحظة قد حانت في آخر 800 متر، فكانت الاستجابة سريعة وقوية من قبل «خير الشام» الذي تجاوز الجميع بانطلاقته المثيرة، وانفرد بالمقدمة، وحصد اللقب والفوز الثالث على التوالي في مشوار مشاركاته بالسباقات العالمية لعام 2019.

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وكانت السمة الأبرز للسباق الفوارق الكبيرة بالأوزان التي لعبت دوراً حاسماً في ترجيح كفة البطل، حيث شكل وزن 64 كجم عبئاً كبيراً على «بولت»، وأعاقه من المحافظة على اللقب، وأسهم الفارق بينه وبين «خير الشام» الذي يتمتع بوزن أخف يبلغ 56 كجم من قيادة الأخير لحسم اللقب وقطع مسافة 2000 متر بزمن 2:17:2 دقيقة، وبفارق ربع طول عن «لايتينج بولت» الذي وقف ثانياً، وبفارق 7 أطوال وربع، وحل ميسي بالمرتبة الثالثة.

وشهدت المحطة الهولندية حضوراً كبيراً على المستويين الدبلوماسي والجماهيري نتيجة الجهود المميزة التي بذلتها سفارة الدولة في مملكة هولندا بدعوتها ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية والصديقة، كما حظيت الكأس بإشادات هولندية وأصداء إعلامية واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيلة في دول العالم كافة.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام للسباقات، وياسر الشميلي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة في مملكة هولندا، ومارجريت دي رويتر رئيسة اتحاد الخيل العربية في هولندا، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى الحمادي وعمر الزرعوني ممثلين عن سفارة الدولة في مملكة هولندا، وتسلم الفارس جيرومي كابري كأس لقب الجولة الثامنة، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة.

كما شارك فيصل الرحماني بصفته رئيساً للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» في تتويج بطل شوط كأس إسطبلات الخالدية الذي أقيم ضمن الشوط الرابع في مهرجان مضمار دوندخت، وذلك بالتزامن مع كأس رئيس الدولة للخيول العربية، لمسافة 1800 متر ضمن فئة ليستد، في ظل دعم واهتمام الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، لمسيرة الخيل العربية، ولخطط الاتحاد الدولي «إفهار»، وفاز بلقب الشوط الجواد البلجيكي الفحل الذي يعود لجوريكو فيرستريبن، وسلم الرحماني الكأس للمدرب جوريكو بوجوريتس والفارسة جوريسو بوجوريتس.

وقال فيصل الرحماني: من خلال تواجدنا في جميع دول العالم، نتابع بفخر وإعجاب المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة في كل محطة من محطاتها المعتمدة، وهي دلالة كبيرة على قيمتها العالمية ودورها الريادي في إبراز رسالة الإمارات واهتمامها الكبير بإعلاء شأن الخيل العربي.