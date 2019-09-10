إهداء مؤلفات سلطان إلى مكتبة روسيا الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: ”الخليج 365”

ضمن سعي «منشورات القاسمي» لتوصيل مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المعرفية، العلمية، والتاريخية إلى القراء والباحثين في العالم وبلغتهم الأصلية، زار أمس الأول الأحد مدير المنشورات مهند حسين بو سعيدة مكتبة روسيا الوطنية في موسكو للتعبير عن شكره وتقديره لاهتمام المؤسسات الثقافية والبحثية والإعلام الروسي بالثقافة والأدب والتاريخ الإماراتي والبحث عن مصادره في مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة الأدبية والتاريخية والروائية، التي تحاكي واقع وتاريخ الإمارات مثل مؤلفات «سرد الذات» و«حديث الذاكرة» بأجزائه الثلاثة و«الحقد الدفين» و«ابن ماجد..» والروايات والمسرح.

بهذه المناسبة أهدى بو سعيدة إلى مسؤولة الإهداءات والتبادل الثقافي للمكتبة مجموعة من مؤلفات سموه المترجمة إلى اللغة الروسية تعبيراً عن التعاون المشترك بين منشورات القاسمي وواحدة من أهم مراكز الثقافة بالعالم من حيث مخزونها المعرفي الذي بلغ حوالي 47 مليون كتاب بجميع اللغات ومنها مخطوطات باللغة العربية.

من جانبها عبرت مسؤولة الإهداءات والتبادل الثقافي للمكتبة عن بالغ شكرها وتقديرها لهذه الهدية القيمة والثمينة التي تحمل اسم واحد من أهم مثقفي عالمنا المعاصر الباحث والأديب والمثقف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كونها ستكون مفتاحاًَ للباحثين والكتاب للغوص في تاريخ الإمارات العربية المتحدة وما حولها من مدن ساحل الخليج العربي التي طالما كانت تمثل حالة اكتشاف متجددة للأدباء والمثقفين والمؤرخين في روسيا.

وتعتبر المكتبة الروسية ( Russian State Library ) ثاني أكبر مكتبة في العالم، وأكبر مكتبة في روسيا الاتحادية، وتقع في موسكو، وقد تأسست في 1 يوليو عام 1862، وكانت أول مكتبة عامة حرة في موسكو، كما كان اسمها مكتبة ولاية الاتحاد السوفييتي منذ عام 1925 حتى تم تغيير اسمها في عام 1992 بوصفها المكتبة الوطنية الروسية.

المكتبة لديها أكثر من 275 كم من الرفوف بما في ذلك أكثر من 17 مليون كتاب، 13 مليون مجلة، 350 ألف أسطوانة موسيقى وتسجيلات صوتية، و150،000 من الخرائط وغيرها من الوثائق والمقتنيات، عدا عن كونها تضم مقتنيات بنحو 247 من لغات العالم، أما الجزء الأجنبي فيمثل نحو 29 في المئة من المجموعة بأكملها.

وفي الفترة ما بين 1922 و1991 أودع في المكتبة نسخة واحدة على الأقل من كل كتاب نشر في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، وهي ممارسة لا تزال مستمرة حتى اليوم، كعقد إلزامي يفرض وضع نسخة من كل منشور صدر في روسيا.

ومن جهة أخرى أهدت منشورات القاسمي لمعهد الاستشراق الروسي مجموعة من مؤلفات سموه بناء على طلب من المعهد أثناء زيارة وفد من المعهد إلى جناح منشورات القاسمي في معرض «موسكو للكتاب».