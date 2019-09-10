السياحة المصرية تعلن عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق

وأضافت الوزيرة خلال لقاء لها على فضائية "TeN"، أن معايير تصنيف الفنادق يعتبر حجر الزاوية في محور الاستثمار والبنية التحتية في برنامج لإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتابعت: "قطاع السياحة يقوم على عنصريين في غاية الأهمية، وهما العنصر البشري يتمثل في العاملين في القطاع، والبينة التحتية وهي الفنادق".

وأشارت إلى أن "كثير من البلدان تقوم بتحديث معايير تصنيف الفنادق كل 5 سنوات".

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وقالت الوزيرة إن آخر مرة تم فيها تحديث للمعايير في مصر في تصنيف الفنادق كان في عام 2006، ولذلك "نسعى في الوقت الحالي لتطوير قطاع السياحة لخلق قوة تنافسية للفنادق المصرية حتى تنافس نظيرتها في الدول الأخرى".

وأكدت الوزيرة على أنه سيتم الإعلان عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق في مصر قريبا.