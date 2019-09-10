شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك بجناح تفاعلى فى مؤتمر الطاقة العالمى فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المملكة العربية السعودية بجناح تفاعلي في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلق اليوم في أبو ظبي، من خلال أكثر من 25 جهة تمثل القطاعين العام والخاص لاستعراض خبرات المملكة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى التقنيات والأبحاث المتطورة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

ويعكس الجناح حرص المملكة على المشاركة المتميزة في المؤتمر والمعرض المصاحب في إطار عمق العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين البلدين.