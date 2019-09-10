شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الطاقة السعودى تعزيز التعاون المشترك..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بأبوظبي، إلى أهمية المؤتمر في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.