ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الطاقة السعودى تعزيز التعاون المشترك..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بأبوظبي، إلى أهمية المؤتمر في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.
وهنأ ولى العهد وزير الطاقة السعودي على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.
وتناول ووزير الطاقة السعودي العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.
وتطرق ولى العهد الإماراتى ووزير الطاقة السعودي إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.
حضر مجلس قصر البحر، الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ،والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين لدى الدولة.
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