الأردن.. إضراب المعلمين مستمر بعد فشل الاجتماع مع الحكومة

إسطنبول / الخليج 365

كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني وليد المعاني، إن الحكومة طلبت من المعلمين خلال المفاوضات معهم الإثنين، تعليق الإضراب، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أكد فيه الوزير انتهاء اللقاء مع ممثلي نقابة المعلمين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأ معلمو الأردن، الأحد، إضرابا مفتوحا، في خطوة تصعيدية جديدة، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

يتبع//

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