العراق.. مقتل 15 من "داعش" بعملية أمنية شمالي البلاد

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الإثنين، إن 15 من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا، واعتقل آخرون بعملية إنزال جوي نفذتها قوة أمنية خاصة، شمالي محافظة صلاح الدين (شمال).

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري لوكالة الخليج 365، إن "قوة خاصة نفذت عملية إنزال جوي على موقع يتواجد فيه عناصر من تنظيم داعش في منطقة مطيبيجة شمالي محافظة صلاح الدين، ودخلت في اشتباك مسلح مع عناصر داعش".

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وأوضح الجبوري أن 15 عنصرا من تنظيم داعش، قتلوا خلال العملية فيما تم اعتقال 9 آخرين، مشيرا إلى أنه "تم مصادرة وثائق وأسلحة وعتاد مختلف".

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخرا شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية العام الماضي عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.