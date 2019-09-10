"التحالف": اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الإثنين، اعتراض وأسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إنه "تم مساءً اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة معادية بالمجال الجوي اليمني، فوق محافظة صعدة (شمال)".

واتهم المتحدث الحوثيين، بإطلاق تلك الطائرة من صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي باتجاه المملكة، دون تفاصيل أكثر.

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وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".

وعلى الفور لم يرد تأكيد أو نفي من قبل الحوثيين بشأن إعلان التحالف.

وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران الماضي‎. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.