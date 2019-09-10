الخاصية الجديدة في #واتساب هي الاستماع إلى الرسائل الصوتية من خلال الإشعارات ومن دون الدخول الى التطبيق نفسه!

الخليج - ار تي

في خطوةٍ نحو التحديث والتطوير، يستعد تطبيق “واتساب” إلى إطلاق ميزةٍ جديدةٍ ربما ترفع من أسهم التطبيق لدى المستخدمين. الخاصية الجديدة، المقرر إطلاقها قريباً، هي الاستماع إلى الرسائل الصوتيَّة من خلال الإشعارات، إذ لن يكون المستخدم في حاجة إلى دخول التطبيق حتى يستمع إلى الرسالة الصوتية الواردة إليه، وهو ما ينعكس بالطبع على أداء التطبيق.

الرسائل الصوتية

الوضع الحالي في التطبيق أنه في حال إرسال رسالة صوتيَّة يكون المستخدم مضطراً للدخول إلى التطبيق والاستماع إلى الرسالة، والرد عليها على عكس الرسائل المصورة أو النصيَّة، التي بإمكان المستخدم قراءتها أو الاطلاع عليها، ومن ثمَّ الرد بشكل سريع عبر التنبيهات.

يحسّن التحديث الجديد في واتساب عملية الرد على الرسائل الصوتية Advertisements

وفي سياق التحديث والتطوير وملاحقة تكنولوجيا التطبيقات، كشفت مصادر أن تطبيق “تويتر” يستعد هو الآخر لإطلاق ميزة جديدة، في إطار سلسلة من التحديثات بدأها التطبيق منذ فترة.

تحديت التغريدات

الخاصية الجديدة تهتم بطريقة عرض حديثة للتغريدات، التي أُعجب بها من قبل الأشخاص الذين تتابعهم، إذ ستظهر التغريدة في أعلى الخط الزمني، وفي الأعلى ستجد اسم الشخص الذي أُعجب بها، وأيضاً عدد من الأشخاص الذين أُعجبوا بالتغريدة.

الميزة الجديدة في تطبيق تويتر تهتم بطريقة عرض التغريدات

الخاصيتان الجديدتان المنتظرتان من قبل “تويتر” و”واتساب” لم تحدد الشركتان موعداً محدداً لإطلاقهما إلى الجمهور، لكن وحسب مصادر مقربة منهما فإن انطلاقهما سيكون خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.