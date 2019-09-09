ملك البحرين يجري اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت للاطمئنان على صحته

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، تمنى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة موفور الصحة والعافية ومواصلة مسيرة الخير والتقدم لدولة الكويت وشعبها. وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم أمس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبية.

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