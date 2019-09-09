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© AP Photo / Santi Palacios
وأضاف أشرف إبراهيم أن نتيجة التحاليل المعمقة بعد تشريح جثمانه والتي تمت بناء على أمر من النيابة العامة المغربية، ستصدر بعد أسبوع.
وتوفي العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، يوم الخميس الماضي في المغرب أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، من 2 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري بمدينة مراكش.
وأوضح السفير المصري بالمغرب أنه أثناء الاجتماعات في إطار الورشة، شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.
وكان رمضان يشغل سابقا منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.
وترددت أنباء عقب إعلان الوفاة عن احتمال تعرّض العالم المصري للاغتيال عبر تسميمه، خاصة أنه تناول عصير برتقال قبل وفاته بقليل.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في المغرب يكشف موعد صدور نتائج التحاليل المعمقة لجثمان العالم النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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