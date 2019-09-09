عبدالله كامل يتكفل بتدريب 100 صحافي سعودي









اسماء السيد - جدة: تستعد صحيفة "عكاظ" السعودية لتدريب أكثر من 100 شاب وشابة من الكوادر الوطنية المميزة، عبر دورات متخصصة في مجالات الإعلام ووسائله المتعددة، يقوم على تنفيذها نخبة من الخبراء العالميين والسعوديين في كبرى المعاهد العالمية داخل المملكة وخارجها، تستهدف تعزيز إمكاناتهم وتدريبهم على أحدث الوسائل الإعلامية العصرية ومواكبة المرحلة لمجابهة الظروف غير المواتية والتحديات.

وأعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "عكاظ" للصحافة والنشر عبدالله صالح كامل، عن تحمله تكاليف هذه الدورات، في مبادرةً منه لدعم الشباب السعودي وتعزيزاً لتمكينهم في الصحيفة وإحلالهم في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، مشدداً على دعمه لكل ما من شأنه دعم التوطين والارتقاء بالعمل المهني في المؤسسة، وتنفيذ إستراتيجيتها في التطوير ومجابهة التحديات والظروف غير المواتية.

وقدم رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" جميل الذيابي شكره لرئيس مجلس الإدارة على هذه المبادرة التي تأتي في إطار دعمه المستمر للشباب السعودي والعاملين في الصحيفة، وحرصه على تطويرهم وتمكينهم.

مجالات الدورات:

"صحافة الموبايل"

"التصوير السينمائي"

"الانفوجرافيك"

"الرسم الرقمي"

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"المؤثرات البصرية"

"الإخراج الصحفي"

"الأنيميشن"

"إنتاج الفيديو والبودكاست"

"التحرير والصياغة"

"تحرير الصوت"

"استخدامات الواقع المعزز"

"Entertainmet Gamers"

