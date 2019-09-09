دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Kirin A1 أول رقاقة تأتي بتقنية البلوتوث 5.1 مع إستهلاك أقل للطاقة ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت هواوي رقاقة Kirin A1 في 6 من سبتمبر كأول شريحة تدعم تقنية البلوتوث 5.1، كما تتميز بحجم أصغر من رقاقة ابل H1، والتي من المقرر أن تدعم كلاً من ساعة هواوي الذكية Watch GT 2 وأيضاً سماعة FreeBuds 3 هذا العام.

أكدت شركة هواوي في بيانها الرسمي عن Kirin A1 على أن الرقاقة تتميز بحجم أصغر من رقاقة Kirin 990 الخاصة بالشركة، وأيضاً أصغر من رقاقة ابل H1 التي تدعم سماعة AirPods، كما أن الرقاقة تأتي بميزة إستهلاك أقل للطاقة من سماعة AirPods بنسبة 50%.

أيضاً من المقرر أن تقدم رقاقة Kirin A1 آداء أعلى من رقاقة ابل H1 بنسبة 30%، وتتميز الرقاقة أيضاً بدعم معايير البلوتوث 5.1، مع البلوتوث 5.1 منخفض الطاقة، حيث تتميز تقنية الرقاقة بدعم البلوتوث ثنائي التردد لدعم نقل البيانات عبر اثنان من القنوات بتزامن دقيق للحصول على أعلى آداء في النهاية.

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كما تضمن تكونيات الرقاقة الإتصال الثابت بأعلى كفاءة، أيضاً تتميز الرقاقة بأسرع آداء في نقل البيانات في الوقت الفعلي بقدرة تصل إلى 6.5 ميجا بايت في الثانية.

ولقد أكدت هواوي على أن رقاقة Kirin A1 تأتي لدعم السماعات اللاسلكية، والسماعات التي تأتي بتصميم على الرقبة، وأيضاً المكبرات الصوتية، إلى جانب النظارات الذكية وأيضاً الساعات الذكية، على أن تكون ساعة Watch GT 2 وأيضاً سماعة FreeBuds 3 أول منتجات الشركة التي تضمن الرقاقة الجديدة هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع Kirin A1 أول رقاقة تأتي بتقنية البلوتوث 5.1 مع إستهلاك أقل للطاقة ظهر على التقنية بلا حدود.