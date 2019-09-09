شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء الكويتية تعين 497 موظفاً خلال 3 اشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت ادارة الاحصاء ومركز المعلومات في وزارة الكهرباء والماء تقريرا كشفت فيه عن تعيين ٤٩٧ موظفا كويتيا خلال الفترة من الأول من ابريل وحتى يوليو ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

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واوضح التقرير أن اجمالي عدد العاملين في الوزارة في ابريل الماضي بلغ ٢١.٤٣٤ موظفا في جميع القطاعات الفنية والإدارية زاد هذا العدد الى ٢١.٩٣١ في يوليو الماضي لافتا الى ان المعينين الجدد من خلال ديوان الخدمة المدنية على بند الاعتماد التكميلي الخاص بتعيين الموظفين الكويتيين.

وفي سياق منفصل حصلت وزارة الكهرباء والماء على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصة اعمال تعميق مآخذ مياه البحر في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على احدى الشركات المختصة وذلك بكلفة اجمالية ٥.٦٩٠ ملايين دينار.