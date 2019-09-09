شكرا لقرائتكم خبر عن صهريج مخالف ومسافة غير كافية وراء حادث الحافلة المدرسية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسبب حادث مروري وقع صباح أمس على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية Our Own English فرع الورقاء، وصهريج مياه بإصابة 15 طالباً ومشرفتين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرفة ثالثة وسائق الصهريج بإصابة متوسطة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى راشد ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية الاماراتية .

Advertisements

وغادر المصابون المستشفى بعد تلقي العلاج، باستثناء سائق الصهريج الذي أصيب بنزيف في الدماغ وكدمات متفرقة، وطالبة واحدة أصيبت بكدمات، وإحدى مشرفات الحافلة التي تعرضت لكسر في الحوض، وتم وضع الثلاثة تحت المراقبة بالمستشفى لحين اكتمال إجراءات علاجهم.

وأرجعت شرطة دبي سبب الحادث الذي وقع بين الحافلة المدرسية ومركبة صهريج مياه «تنكر»، إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين، مشيراً مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهيّر المزروعي إلى أن الخطأ متبادل بين الطرفين إذ إن سائق الحافلة من اصطدم بالصهريج الذي كان سائقه مخالفاً لأوقات الحظر المسموح له المرور فيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحقيق جار لمعرفة أسباب وقوع الحادث.