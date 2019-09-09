شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات وكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ترأس الشيخ آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان التي عقدت في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .
وترأس الجانب الكازاخستاني بييبوت أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال الاجتماع بوزير خارجية كازاخستان والوفد المشارك في أعمال اللجنة، وأعرب عن تطلعه أن تكون هذه الدورة مكملة للكثير من النجاحات التي شهدناها في العلاقة بين البلدين.
وقال "إن العلاقة بين كازاخستان والإمارات تتسم بالقوة وأهم ما يربط هذه العلاقة هي الثقة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الأول نور سلطان نزارباييف فالعلاقة بين البلدين ممتدة وتزداد رسوخا كل يوم".
وأضاف "أن دولة الإمارات تسعى إلى البناء على الإنجازات المتحققة في العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية والتي توجتها الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي البلدين الصديقين خلال العامين 2018 و2019 إلى جانب الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها على هامش تلك الزيارات".
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