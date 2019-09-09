شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إن المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يوما على منصب، وأن ما يقوم به وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة العراقية والقوى المساندة أسمى وأرقى من أى منصب.

وقال المسماري ردا على تصريحات منسوبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي قال إنها تم تحريفها، إن القوات المسلحة الليبية ماضية فى حربها على الإرهاب والجريمة إلى أن يتحرر كل التراب الليبى وينعم أهله بالأمن والأمان ويمارسون حقهم الديمقراطي فى بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعياً.