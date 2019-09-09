محمد بن زايد يستقبل وفد شركة مطارات أبوظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد شركة مطارات أبوظبي ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء. وتبادل مع الوفد - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي - الأحاديث حول مسار تنفيذ خطط التطوير القائمة التي تنفذها الشركة للارتقاء بالخدمات الجوية. Advertisements وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثمنين دعم القطاعات الحيوية كافة في الدولة بما يحقق التنمية الشاملة وتكاملها. حضر اللقاء الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات.

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