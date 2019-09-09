شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يزور بلدية طبرق ويبحث مشاكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين، بزيارة لبلدية طبرق.

وعقد رئيس البرلمان الليبى عقب زيارته اجتماعًا ضم رئيس المجلس التسييرى لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وأعضاء المجلس التسييرى للبلدية، ومدير أمن طبرق عميد ميلود جواد، وعدد من المسؤولين من أجهزة الأمنية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى فى طبرق، وعضو مجلس النواب الليبى إبراهيم الزغيد.

وأطلع رئيس مجلس النواب الليبى على أهم المشاكل التى تواجهها البلدية والأهالى، والتى تأتى فى مقدمتها مشكلة مياه الشرب بالمدينة، وكذلك الصرف الصحى، وكافة المشاريع الخدمية المتعثرة، والتى تمثل حاجة ملحة للمواطنين فى المدينة.

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وأطلع رئيس مجلس النواب الليبى على الوضع الأمنى فى مدينة طبرق، واستمع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها مديرية أمن طبرق، خاصة فيما يخص ملف التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد رئيس البرلمان الليبى بمدينة طبرق وأهلها، الذين احتضنوا مجلس النواب الليبى فى ظروف صعبة فى تاريخ الوطن، وقدموا كامل الدعم للسلطة التشريعية فى البلاد.

وتعهد رئيس مجلس النواب الليبى بحل كافة المشاكل التى تعانيها المدينة، من خلال الحكومة الليبية المؤقتة.