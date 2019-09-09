شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المجتمعية فى دبى.. 500 ألف مستفيد من 18 مبادرة أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ضمن مؤتمر صحفي عُقد في مجلس الراشدية، عن نتائج مبادرات الشرطة المجتمعية لعام 2018، والمُتمثلة في توفير الرعاية والعناية والدعم النفسي لنحو 88 ألف ضحية ضمن برنامج "العناية بالضحية"، وتنفيذ 18 مبادرة أمنية استفاد منها أكثر من 500 ألف مستفيد العام الماضي، والمساهمة الفعالة بتقديم التدريب العلاجي لـ64 طفلاً من أصحاب الهمم، ورصد نحو 575 ثغرة أمنية وضبط 12 مطلوب ضمن مبادرة "الشرطي جارك" ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وقال اللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور ضيوف المؤتمر سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والإعلامي راشد الخرجي، وعدد من مدراء مراكز الشرطة: إن بناء علاقة متميزة بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع تقوم على مبدأ الشراكة والمسؤولية الوطنية، يضمن وبلا شك حفظ الأمن والأمان والاستقرار وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارة.