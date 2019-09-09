وزير خارجية العراق يرفض تواجد إسرائيل بالخليج تحت أي مسمى

بغداد (العراق)/ عامر الحساني/ الخليج 365

قال وزير خارجية العراق، محمد علي الحكيم، إن بلاده ترفض أي وجود إسرائيلي في الخليج تحت أي مسمى وضمن أي تحالف، محذرا من أن ذلك سيكون مصدرا للقلق.



جاء ذلك في تصريحات للحكيم، بالقاهرة على هامش حضوره أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي ينطلق الثلاثاء وتترأسه العراق، وفق بيان للخارجية العراقية.

وبين الحكيم حسب البيان "أهمية ودور جامعة الدول العربية وضرورة دعم جهودها في شتى المجالات".

وأوضح، أن "العراق يسعى بكل جدية وإيجابية للتعاون مع الجامعة العربية والدول الأعضاء من خلال رؤية عراقية واضحة وصريحة".



وشدد الحكيم على أن "العراق يريد مغادرة زمن الحروب والاقتتال والمحاور إلى زمن التنمية والسلام والبناء وحسن الجوار".



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وأشار أن "العراق يرفض وجود ما يسمى بإسرائيل في الخليج تحت أي مسمى وضمن أي تحالف" وأن "وجودها سيكون مصدرا للقلق في المنطقة".

وقبل يومين، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن تحالفا دوليا يضم دولا خليجية وأوروبية وآسيوية إلى جانب إسرائيل يتشكل في الوقت الراهن من أجل بلورة أنظمة دفاعية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف بومبيو، في كلمة ألقاها بجامعة ولاية كنساس، الجمعة، أن إيران هي "المشكلة المركزية" التي تسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.



وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.



وتنطلق الثلاثاء أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث قضايا بينها الأزمة الليبية والتدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية.

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